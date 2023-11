Tijdens de 26e Service Leadership Summit, afgelopen 21 november, ging de strijd om de SLF Afstudeerprijs tussen Ylja Jansen, TU/e en Daan Peters, UT. Ylja wist zowel het publiek als de vakjury te overtuigen van haar kwaliteit en neemt beide prijzen mee naar Eindhoven. Een bijzonder knappe prestatie aangezien zij het in de finale met haar bachelorscriptie opnam tegen een masterscriptie.

Ylja heeft een bijzondere prestatie geleverd en dat zorgde binnen de vakjury voor een stevige discussie in het finale juryberaad. De scriptie van Ylja heeft als titel, ‘Defining and managing a core assortment of spare parts’. Zij deed hiervoor onderzoek bij Vanderlande. De scriptie en presentatie van Daan waren namelijk ook van hoge kwaliteit. De scriptie van Daan heeft als titel, ‘Integrating operational and tactical decision-making in spare part inventory management. Hij deed hiervoor onderzoek bij Fokker Services.

De SLF Afstudeerprijs werd dit jaar gesponsord door ASML en uit handen van Begona Alcorta ontving de winnaar de cheque van 750 euro én de dinerbon van 150 euro. Volgens goed gebruik neemt de winnaar van de SLF afstudeerprijs zitting in de vakjury en mag volgend jaar meebeslissen over de inzendingen van 2024.

Lees het complete jury rapport hier.