Half februari maakte Amazec Photonics bekend dat het 1,5 miljoen investering had binnengehaald voor de doorontwikkeling van zijn niet-invasieve fotonicaoplossing waarmee hartfalen kan worden opgespoord. Ongeveer de helft van het nieuwe kapitaal komt van PhotonDelta, de rest van private investeerders. ‘Met deze financieringsronde kunnen we tien prototypes bouwen en klinische onderzoeken uitvoeren: ons doel is om tegen 2028 apparaten in de hele EU te produceren en verkopen’, aldus oprichter en ceo Pim Kat van de start-up uit Oudkarspel.

Een gangbare methode om hartfalen te onderzoeken is om koud fysiologisch zout in een ader van de patiënt in te spuiten en een thermische sensor via een katheter in de longslagader in te brengen. De sensor detecteert het passeren van die koude ‘blob’ in het hart, waarbij het meten van de temperatuursverandering iets zegt over de conditie van het hart. De methode werkt, maar de resolutie is zeer beperkt. Amazec ontwikkelt fotonische sensorchips die heel veel nauwkeuriger temperatuursveranderingen kunnen registreren. En een sensor op de pols van een patiënt is al voldoende. Dat betekent dat er geen arts of chirurg nodig is om de meting te kunnen uitvoeren.

Samen met fotonicavoortrekker en TU/e-hoogleraar Ton Backx en de anesthesiologen Erik Korsten en Arthur Bouwman richtte Pim Kat drie jaar geleden Amazec op om die technologie naar de markt te brengen. In samenwerking met de TU/e en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is Amazec inmiddels in voorbereiding voor een eerste test met tien vrijwilligers. ‘Voordat we die mensen uitnodigen om naar het ziekenhuis te komen, willen we zeker zijn dat alles gladjes verloopt’, aldus Kat. ‘Zodra alles helemaal gekalibreerd en geijkt is, kunnen we snel met die preklinische test beginnen.’

Ondertussen is Amazec druk met de ontwikkeling van een serieproduct. ‘Van de Medisch Ethische Toetsings Commissie, de METC, hebben we toestemming gekregen om de preklinische tests met het functionele model uit te voeren’, vertelt Kat. De start-up meet buiten het lichaam waardoor de eisen wat lager liggen dan bij metingen in een ader. ‘Omdat we dus niet hoeven te wachten op dat serieproduct, hebben we die preklinische tests naar voren kunnen trekken.’

In het vierde kwartaal van dit jaar moet de diagnosetool uitontwikkeld zijn en kunnen de klinische trials beginnen. In drie ziekenhuizen gaat Amazec met dezelfde apparatuur, dezelfde software en dezelfde sensoren proberen de juiste resultaten te halen. ‘Zo bewijzen we dat als je de handleiding volgt, het systeem precies doet wat we beloven.’

Dan volgt de opschaalfase. ‘Voor de opstartfase van een bedrijf weet ik de weg naar funding wel’, vertelt Kat. ‘Maar straks komen we in een fase waar we nog geen omzet draaien, maar al een heel stuk volwassener zijn. Het bedrijf is meer waard geworden, dus de aandelen zijn duurder, terwijl juist de stap naar serieproductie best kostbaar is. Het aantal loketten waar we dan kunnen aankloppen voor financiering, is beperkt’, aldus Kat die desondanks verwacht de benodigde 7 miljoen euro te kunnen binnenhalen.