De economische missie groene waterstof staat onder leiding van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Hans Vijlbrief. Zakelijk missieleider is Theo Henrar, voorzitter van FME. Ook plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, Yvette van Eechoud, reist mee.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op 14 november aan Noordrijn-Westfalen. Zijn werkbezoek staat in het teken van verschillende waterstofprojecten. Zijne Majesteit de Koning zal aanwezig zijn bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Marktkansen in Duitsland voor groene waterstof

Nederland en Duitsland werken samen aan een grensoverschrijdende groene waterstofketen. De buurlanden bouwen samen aan capaciteit voor productie en invoer, infrastructuur en extra kennis van groene waterstof.

Dit is nodig door de grote vraag naar groene waterstof van de industrie in NRW (en in de rest van Duitsland). Dit alles biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Wasserstoff-roadmap NRW

Nederland wil 3 tot 4GW aan groene waterstof maken in 2030, en Duitsland 10 GW. De buurlanden staan dus voor dezelfde uitdagingen, namelijk:

hoge kosten voor technologie;

het gebruik van zeldzame materialen;

(op)schaalbaarheid.

Duitsland heeft behoefte aan innovatieve oplossingen voor:

materiaalgebruik;

componentontwerp;

systeemintegratie;

automatisering;

productie;

toepassingen van groene waterstof.

Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

De missie vindt plaats in Noordrijn-Westfalen (NRW). Deze Duitse deelstaat is belangrijk voor groene waterstof.

Bedrijven en kennisinstellingen uit NRW en Nederland hebben de juiste locatie om samen te werken aan energietransitie. De deelstaat is namelijk het industriële centrum van Duitsland en ziet de noodzaak van de waterstoftransitie.

De deelstaatregering heeft als doel om van NRW een klimaat neutrale industrie locatie van de toekomst te maken. Met waterstof moet de CO 2 -uitstoot in NRW afnemen met 25%. De deelstaat wordt dus voor ongeveer 70% afhankelijk van waterstof. Een betrouwbare aanvoer van waterstof tegen concurrerende prijzen is dus nodig.

Noordrijn-Westfalen heeft een sterke maakindustrie. Er is veel kennis van elektrolyse en brandstofcellen. Dit biedt kansen voor Nederland als productie-, import- en doorvoerhaven. Bedrijven en instellingen kunnen meewerken aan technologische uitdagingen in NRW. Nederland kan veel bijdragen met hightech-productie, componenten en grootschalige toepassingen van groene waterstof.

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de groene waterstofsector.

Meld u aan voor deelname.