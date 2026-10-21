Hoe ontdekt u wat voor uw klant het verschil maakt? En hoe vertaalt u die klantwaarde naar uw productieorganisatie? Ontdek het op donderdag 12 november tijdens een interactieve bijeenkomst bij JAZO in Zevenaar.

Iedere klant heeft zijn eigen ‘truffel’: dat ene aspect dat het verschil maakt tussen een leverancier en een strategische partner.

Ives De Saeger neemt u aan de hand van zijn boek The Customer’s Truffle mee in zijn visie op de fabriek van de klant. Hoe vertaalt u klantbehoeften naar concrete keuzes in engineering, productie en bedrijfsvoering?

Tijdens een rondleiding door de fabriek van JAZO en een interactieve casestudy maakt u de vertaalslag naar de praktijk. Uiteraard is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor directieleden, ondernemers en managers in de maakindustrie die verantwoordelijk zijn voor strategie, commercie, engineering, operations en productie en die klantwaarde willen vertalen naar onderscheidend vermogen en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Programma

13.00 uur – Ontvangst

13.30 uur – Welkom en introductie

13.45 uur – Ives De Saeger : The Customer’s Truffle

: The Customer’s Truffle 14.30 uur – Presentatie en fabrieksrondleiding JAZO door Pascal Bos

15.30 uur – Live casestudy en oplossingsbeurs

16.30 uur – Netwerkborrel

18.00 uur – Einde

Datum: donderdag 12 november 2026

Tijd: 13.00 – 18.00 uur

Locatie: JAZO Zevenaar, Handelsdwarsstraat 10, Zevenaar

Ontdek hoe u klantwaarde vertaalt naar onderscheidend vermogen. Meld u aan!

Initiatiefnemers zijn: Link magazine, P41, Partners2innovate, Brecon en Jazo Zevenaar