NV Hazemeijers fabriek van Signaalapparaten werd op 6 juli 1922 opgericht om een vuurleiding voor een schip van de Koninklijke Marine te ontwikkelen. Het technisch alternatief voor de menselijke schutter maar dan sneller, nauwkeuriger en vrij van emoties. Het bleek het begin van een samenwerking die tot op de dag van vandaag bestaat. Inmiddels ontwikkelt en bouwt Thales Nederland voor de gehele defensieorganisatie en levert veiligheidsoplossingen voor het spoor, transport, ruimte en planeet. Het maakt onderdeel uit van een multinationaal concern met 80.000 personeelsleden.

Natuurlijk zijn er in de afgelopen decennia uiteenlopende organisatorische ontwikkelingen te benoemen. De vestiging van Hollandse Signaalapparaten in Hengelo kreeg in 1990 de naam Thales Nederland. Toen verwierf het toenmalige Thomson-CSF, dat later is opgegaan in de Thales Groep, een meerderheidsbelang in Signaal. In 1992 deed Philips, dat in 1956 een meerderheidsbelang had verworven, afstand van haar resterende 20 procent-belang. In 2008 werd de mechanica-afdeling van het bedrijf (bekend onder de naam MPM) overgenomen door Norma Holding dat inmiddels zelf is overgenomen door NTS Group.

Uit alle historie blijkt dat bij Thales altijd ‘een enorme drive’ aanwezig is geweest om voortdurend nieuwe technologie te ontwikkelen. Vuursystemen werden uitgebreid met radarsystemen die, naar eigen zeggen, tot de beste van de wereld behoren. Maar ook andere veiligheidsoplossingen zijn doorontwikkeld. Inmiddels bestaat ongeveer de helft van de omzet uit leveringen aan defensie – zowel in Nederland als daarbuiten – en heeft ‘cyber’ de volle aandacht.

Om al deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk te kunnen produceren, is het bedrijf altijd op zoek naar nieuwe medewerkers, zowel in binnen- als buitenland. In tegenstelling tot veel andere bedrijven slaagt Thales daar relatief goed in. In een interview (17 juli, AD) geeft Gerben Edelijn, ceo van Thales Nederland, aan: ‘Het personeelsbestand steeg de laatste vijf jaar van 1.600 tot 2.500 werknemers. En binnen drie jaar zal het bedrijf doorgroeien tot 2.800 werknemers. We hebben honderden nieuwe mensen kunnen aantrekken omdat we de ‘wow’-factor hebben.’

Het jubileum heeft Thales in de maand juli volop gevierd. Dit startte met de Open House Dag waarvoor zich 5.000 mensen aanmeldden. Werknemers en familie maar ook oud-werknemers en vrienden werden via een speciale rondleiding langs verschillende ‘honderd jaar’-hoogtepunten geleid. Van het milieucompetentiecentrum tot het printplatencentrum en de productiehallen van de enorme radarsystemen. Daarnaast konden de deelnemers een kijkje nemen in een 1:1 model van de commandokamer van een fregat en waren er kinderactiviteiten.