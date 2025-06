Nederlandse maakbedrijven en logistieke dienstverleners herzien hun strategieën als reactie op geopolitieke spanningen, marktverstoringen en beleidswijzigingen in het buitenland. Volgens de nieuwste conjunctuurenquête van het CBS heeft 13 procent van de bedrijven inmiddels concrete stappen gezet; nog eens 8,5 procent overweegt aanpassingen. De industriële sector loopt hierin voorop, met name de transportmiddelenindustrie, de elektrotechnische sector, machinebouw en metaal.

Herpositionering in de keten

Van de bedrijven die hun strategie aanpassen, richt bijna een derde zich op het herzien van de import- of exportmarkten. Dit gebeurt opvallend vaak binnen de maakindustrie. Bedrijven kiezen alternatieve leverancierslanden, verschuiven klantfocus of vergroten hun voorraden om schokken in de aanvoerketen op te vangen.

Daarnaast kiest 10 procent van deze bedrijven voor aanpassing van de productieplaats: 8 procent zet in op friendshoring – het verplaatsen naar politiek stabielere, bevriende landen – terwijl 2 procent inzet op reshoring: terughalen van productie naar Nederland. Vooral in de detailhandel is deze trend zichtbaar, maar ook maakbedrijven beginnen strategisch te heroriënteren op hun footprint.

Sectoren onder druk

De transportmiddelenindustrie (46%), elektrotechniek en machinebouw (45%) en metaalindustrie (36%) geven het vaakst aan hun strategie al te hebben aangepast of dat te overwegen. Ook ingenieursbureaus, R&D-bedrijven en ontwerpstudio’s signaleren een verhoogde gevoeligheid voor buitenlandse onzekerheden, wat zich vertaalt in herpositionering binnen internationale waardeketens.

Kosteneffecten en prijsdruk

Strategische heroriëntatie brengt kosten met zich mee. Van de bedrijven die hun strategie aanpassen, verwacht 36 procent een kostenstijging – met name in de detailhandel en autosector. Daartegenover staat 24 procent die juist kostenbesparingen voorziet, vooral binnen zakelijke dienstverlening en ICT. De rest verwacht geen significante verandering.

Eén op de drie bedrijven rekent op prijsverhogingen om de veranderde kostenstructuur op te vangen. In de maakindustrie ligt dat percentage lager; hier proberen bedrijven prijsverhogingen te vermijden door efficiënter te opereren of productieprocessen aan te passen.

Stabiel blijven is ook een keuze

Hoewel ruim een vijfde actief werkt aan strategische aanpassing, zegt bijna de helft van de bedrijven géén plannen te hebben op dit vlak. Ongeveer een derde van de bedrijven focust uitsluitend op binnenlandse activiteiten en voelt daardoor minder druk om te anticiperen op buitenlandse ontwikkelingen.

Strategisch perspectief voor de hightechsector:

Voor hightech- en maakbedrijven vormt deze ontwikkeling een belangrijk signaal: geopolitieke instabiliteit vereist wendbaarheid, ketenregie en langetermijnvisie. Friendshoring, reshoring en supply chain redesign worden structurele onderdelen van strategische besluitvorming. Kostenoptimalisatie en leveringszekerheid gaan daarbij hand in hand met het behoud van technologische voorsprong.